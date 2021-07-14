Академик Румянцев: Расширение программы неонатального скрининга выведет педиатрию на новый уровень

В России необходимо улучшать программу диагностики детей с наследственными и врожденными заболеваниями. Для этого нужно расширить программу неонатального скрининга, считает главный детский онколог-гематолог, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. По его словам, это позволит втрое увеличить число выявленных редких заболеваний у новорожденных детей и существенно снизит детскую смертность. Об этом академик РАН рассказал во время круглого стола в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. Главной темой дискуссии стало расширение программы неонатального скрининга в России.

По словам Александра Румянцева, сегодня в Москве и в других регионах России делается очень многое для модернизации медицины. Например, программа Сергея Собянина «Вместе создаем лучший город Земли», которую мэр столицы представил недавно, планирует до 2024 года строительство 1 миллиона квадратных метров новых медицинских учреждений. Среди них - шести суперсовременных стационарных скоропомощных комплексов и шесть многопрофильных корпусов больниц. Их ведение откроет дополнительные возможности для обследования каждого москвича. Тем не менее, считает Александр Румянцев, следует усилить такое направление работы врачей, как обследование обследование здоровья младенцев.

- Расширение программы неонатального скрининга может более чем втрое увеличить количество выявленных редких заболеваний у новорожденных детей. Также эта диагностика позволит улучшить качество лечения многих других заболеваний раннего возраста, в том числе и широко распространенных, и выведет нашу педиатрию на новый уровень,- отметил доктор Румянцев.