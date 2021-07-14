Анатолий Вассерман предложил создать в Москве сеть спортивно-досуговых центров для молодёжи

В Москве необходимо создать сеть бесплатных спортивно-досуговых центров для молодежи, считает публицист Анатолий Вассерман. На встрече с инициативными москвичами знаменитый эрудит предложил идею строительства кружков и секций, которые были бы объединены единой концепцией и находились бы в шаговой доступности для жителей спальных районов столицы.

- Безусловно, нужно создавать полноценную сетевую инфраструктуру бесплатных кружков и секций для подростков и молодежи рядом с домом. В спальных районах, где люди нуждаются в досуге, дела с ним обстоят плохо. К сожалению, это проблема не только районного и городского масштаба, но и федерального, - подчеркнул Анатолий Вассерман.

По мнению публициста первый спортивно-досуговый центр можно было бы создать в столичном районе Восточное Измайлово на месте бывшего кинотеатра «Первомайский». Новый центр должен быть просторным и функциональным.

- Нужно, чтобы при строительстве нового здания там предусмотрели побольше помещений. Детям и особенно подросткам нужно место и возможности для интересного и полезного времяпрепровождения, - отметил Вассерман.

Публицист уверен, что вопрос с созданием сети бесплатных досуговых центров необходимо решать на городском уровне. Аналитик готов обратиться с этим предложением к столичным властям.

- Я готов обратиться с предложением в городскую администрацию, и если оно будет одобрено, начнем детальное обсуждение проекта, - сообщил Вассерман.