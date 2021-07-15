В Москве самокат насмерть сбил 80-летнего доктора биологических наук Ивана Пигарева

В Москве на велосипеде разбился 80-летний доктор биологических наук Иван Пигарев. Фото: кадр из видео

В Москве умер известный биолог, крупный специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев. Ученый столкнулся с самокатчиком и сильно ударился головой об асфальт.

Как стало известно сайту mk.ru, несчастный случай произошел 14 июля на Воробьевых горах. Доктор биологических наук ехал на велосипеде и на одном из поворотов угодил в аварию. Велосипедист столкнулся с самокатчиком. В итоге ученый упал с велосипеда и сильно ударился головой об асфальт.

С тяжелыми травмами 80-летнего биолога доставили в 1-ю горбольницу Москвы, но спасти ученого не смогли. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Иван Николаевич Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации.

До последних дней он трудился во благо научи и выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса.

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