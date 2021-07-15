Количество самозанятых москвичей выросло до 650 тысяч человек

В Москве выросло число самозанятых Фото: Shutterstock

Количество самозанятых в Москве достигло 650 тысяч человек, и составило уже 25% от общего числа самозанятых в России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число граждан, оформляющих статус плательщиков налога на профессиональный доход, продолжает расти. Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тыс. человек, что на несколько тысяч превышает среднемесячный показатель аналогичного периода предыдущего года», — цитирует Ефимова РИАМО.

По словам заммэра, в апреле число самозанятых в столице увеличилось на 34 тысячи человек, а в мае – на 31 тысячу. В результате, Москва более чем в полтора раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что суммарный доход, полученный с начала действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», к 1 июля текущего года уже превысил 199 миллиардов рублей.