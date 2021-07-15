Анатолий Вассерман призвал власти Москвы создать спортивные объекты в спальных районах

Анатолий Вассерман считает, что под спортивные кластеры можно отдать неиспользуемые районные объекты спортивной инфраструктуры. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Заброшенные стадионы Москвы можно переоборудовать под новые тренировочные пространства, считает публицист Анатолий Вассерман. Своей идеей знаменитый эрудит поделился на встрече с молодыми активистами Восточного округа столицы.

- Как показывает практика центра города, многофункциональные тренировочные пространства собирают гораздо больше заинтересованной аудитории, чем отдельно стоящие площадки. Идея таких кластеров заключается в объединении зон для различных спортивных дисциплин. То есть это целый спорткомплекс, где каждая площадка предназначена для определенного вида спорта, - уверен Вассерман.

По его мнению, для этих функций подойдут заброшенные и не используемые районные стадионы. После реконструкции они превратятся в места для тренировок молодежи.

- Столичные власти уже начали воплощать эту идею в жизнь - организовывать современные комфортные спортивные объекты во всех городских округах. Думаю, не стоит останавливаться на достигнутом, надо работать над созданием тренировочных пространств на уровне районов, - отметил аналитик.

По словам Вассермана, в Восточном округе не хватает спортивных объектов. Об этом ему то и дело говорят местные жители.

- Жителям негде провести спортивный досуг при том, что в Измайлове есть два заброшенных стадиона, - сообщил эрудит. - Их инфраструктура находится в плачевном состоянии: поросшая травой беговая дорожка, устаревшие тренажеры. Если навести порядок, то желающих заниматься рядом с домом будет очень много.

Для начала аналитик предлагает отдать в распоряжение города частные заброшенные стадионы ООО «Ольга» и «Ракета». Их можно реконструировать, оснастить необходимым оборудованием для тренировок и превратить в современные спортивные кластеры.