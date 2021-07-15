Клуб «Cinema Bar Хауз» в СВАО могут закрыть за нарушение мер против COVID-19

Клубу «Cinema Bar Хауз» на улице Бутырской грозит закрытие на 90 дней за нарушения мер против коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, сотрудники инспекции выявили нарушения в ходе ежедневных рейдов по проверке соблюдения противоэпидемиологических мер.

- ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в заведении «Cinema Bar Хауз», расположенном по адресу ул. Бутырская, д. 46, стр. 1, грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использованию средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. Нарушен запрет на посещение гражданами танцполов. При этом предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась. В заведении проходила вечеринка Melonspacex, - рассказал журналистам Поплавский.

По словам главного инспектора ОАТИ, за выявленные нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будут обнаружены случаи причинения вреда здоровью человека, штраф может вырасти и составить сумму до одного миллиона рублей. Клуб также может быть закрыт на срок до 90 дней.

Напомним, 15 июля наступает срок исполнения требований главного государственного санитарного врача по Москве по проведению профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной 60% работников из отдельных отраслей. Кроме того, с 28 июня столичные предприятия и организации перевели на удаленный режим работы 30% сотрудников, кроме тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Сергей Собянин призвал столичных работодателей не затягивать с вакцинацией сотрудников. Глава города напомнил руководителям организаций, что если они не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар прежде всего придется как раз на них.

- Если дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе, - рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Тем временем в Москве с 1 июля началась ревакцинация от коронавируса. Повторно сделать прививку могут москвичи, впервые вакцинировавшиеся больше шести месяцев назад. Сергей Собянин подчеркивает: учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, врачи рекомендуют людям со сниженным уровнем антител сделать прививку еще раз через полгода после первой вакцинации.