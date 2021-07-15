Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: Лишение избирателей права наблюдать — путь в никуда

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил, что закрытие доступа избирателей к камерам избирательных участков — странный шаг, который разочарует людей. Фото: Олег ИВАНОВ.

Лишение избирателей доступа к камерам видеонаблюдения - странный шаг, который разочарует людей, уверен куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Он призывает дать возможность людям наблюдать за ходом голосования на участках.

- Лишение избирателей права наблюдать за одним из самых интересных этапов избирательной кампании — путь в никуда. ЦИК объясняет, что доступ останется у участников политического процесса: кандидатов, партий. А обычные люди у нас больше в политическом процессе не участвуют? - заявил Олег Леонов.

Олег Леонов убеждён, что видеосъёмка на избирательных участках давно стала частью демократического процесса выборов. Это не просто инструмент народного контроля за ходом голосования, но и своеобразная традиция. Спасатель убеждён, что в век развития цифровых технологий ограничение доступа к камерам видеонаблюдения является по меньшей мере неэтичным. К тому же видеозаписи, сделанные на избирательных участках, - это публичная информация. Особенно сейчас, во время пандемии коронавируса, люди имеют право на дистанционное получение сведений о том, как проходит, например, подсчёт голосов.

- Еще один вопрос: зачем тратились на камеры, если зрителей будет совсем немного? - задается вопросом Олег Леонов.

По словам координатора проектов «ЛизаАлерт», 15 июля он направил письмо в адрес председателя ЦИК. В своём послании он обращает внимание на несвоевременность решения комиссии.

Впервые эксперимент с трансляцией записей камер видеонаблюдения на избирательных участках в России был запущен в 2008 году. На федеральном уровне он был массово внедрен в 2012 году, во время выборов президента страны.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на ЦИК о том, что трансляция записей камер на участках голосования больше не будет доступна для обычных избирателей. По данным интернет-изданий, посмотреть видео с участков смогут только участники избирательного процесса - центральная, региональные, территориальные и участковые избирательные комиссии, а также кандидаты и партии.