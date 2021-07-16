Сергей Марков: Новые меры поддержки семьи принесут плоды уже в ближайшие годы

Ранее Пётр Толстой заявлял, что поддержка семейных ценностей и граждан, воспитывающих детей, должна оставаться ключевым приоритетом государства. Фото: Александр Чикин

Депутаты российской Государственной думы проделали большую работу, направленную на расширение мер поддержки жителей государства. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков.

Парламентарии седьмого созыва, по его словам, приняли множество важных законов в части выполнения социальных обязательств государства, укрепили существующие проекты помощи россиянам и значительно расширили «социальный пакет».

Отдельно эксперт обратил внимание на поддержку семей с детьми и многодетных родителей. Рабочую группу нижней палаты по подготовке изменений в законы законодательство по защите прав многодетных россиян в апреле 2021 года возглавил вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой.

- Инициативы Госдумы по поддержке граждан в ближайшие годы должны принести плоды в области улучшения демографической ситуации и укрепления российской экономики. Последний парламентский созыв разработал целую программу социальной помощи гражданам нашего государства, огромный пласт внимания в рамках этого был смещен к многодетным семьям. Это решение абсолютно логичным и правильным. С улучшением благосостояния молодых родителей поднимется и уровень жизни населения в целом, - подчеркнул Сергей Марков.

С 2016 по текущий годы депутаты нижней палаты приняли 574 социально значимых закона, из которых 109 направлены на поддержку семей, родителей и защиту детей. Так, программу материнского капитала расширили до 2026 года, а малоимущим семьям начали выплачивать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Еще одним механизмом помощи стала поддержка при погашении ипотеки или строительстве дома для многодетных российских семей.

Кроме того, в России начались выплаты беременным, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в размере 50% регионального прожиточного минимума. Парламент РФ впервые ввел выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и увеличил больничные для родителей с маленькими детьми.

Сергей Марков выразил надежду на то, что сумма таких выплат и их количество будет только увеличиваться в дальнейшем, а депутаты Госдумы возьмут пожелания россиян на вооружение. Вместе с тем политолог считает, что в стране следует скорректировать политику поддержки семей так, чтобы сконцентрировать особые меры в регионах с наиболее низким уровнем рождаемости.

Накануне Пётр Толстой говорил, что поддержка семейных ценностей и жителей страны, которые воспитывают детей, должна оставаться ключевым приоритетом государства. Вице-спикер предложил рассмотреть законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России: по его мнению, это позволит вернуть механизм в правовое поле и пресечь скрытую торговлю детьми.