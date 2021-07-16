В столице на Северо-Восточной хорде открыли многоуровневую развязку

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В столице продолжается строительство хордовых магистралей с эстакадами. Сегодня, 16 июля, открылось движение на развязке на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе.

- Развязка построена в рамках развития транспортного каркаса города по поручению мэра Сергея Собянина, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - У горожан появляются дополнительные маршруты и удобные подъезды к метро и Московскому центральному кольцу. А жители соседних районов с помощью развязки могут теперь попасть на Северо-Восточную хорду за три-пять минут вместо 20 минут.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, в августе 2018 года открылся участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе. При этом из-за строительства остановочного пункта МЦК «Бульвар Рокоссовского» оказалось невозможным возвести эстакаду съезда с внутренней стороны Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе в сторону центра. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин поручил построить двухсторонний съезд с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского, далее на все соседние улицы, в том числе и на Открытое шоссе.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новая развязка:

- соединяет СВХ и дороги районов Богородский, Метрогородок, Гольяново и Преображенское. В них сейчас проживает порядка 200 тысяч человек;

- ускорит движение машин по улицам Большая Черкизовская, Краснобогатырская, Ивантеевская, Бойцовая и бульвару Маршала Рокоссовского.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЦИФРЫ

Всего по проекту развязки построено и реконструировано:

- 1,4 километра дорог, в том числе все участки соседних улиц;

- 3 искусственных сооружения - эстакада длиной 226 метров и две подпорные стены длиной 83 и 12 метров.