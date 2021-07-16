Полуторагодовалый ребенок погиб от удара током под Щелково Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полуторагодовалый ребенок погиб в Подмосковье из-за удара током. ЧП случилось в поселке городского типа Свердловский, что расположен неподалеку от Щелково.

15 июля около трех часов дня местная жительница вызвала скорую помощь для своего ребенка. Мальчика ударило током после купания. Женщина вытащила малыша из ванной, вытерла и поставила на пол, где неподалеку лежал подключенный удлинитель.

Видимо, кроха задел неисправный провод ногами и ребенка ударило током.

Врачи доставили маленького пациента в больницу. Два часа медики боролись за его жизнь, но ребенок скончался, так и не приходя в сознание.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Известно, что 41-летняя гражданка Узбекистана воспитывала мальчика одна. Семья раньше не попадала в поле зрения органов опеки, - рассказали ФАН в правоохранительных органах.

Что касается ситуации, то женщина призналась, что давно пользуется удлинителем и не знала, что он неисправен.