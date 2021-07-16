Собянин: За последний месяц прививку от COVID-19 сделали более 2 млн человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц на территории Москвы. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил столичный мэр Сергей Собянин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с пандемией коронавируса.

- После тех решений, которые мы приняли по согласованию с правительством, за предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом 1,7 миллиона жителей Москвы, а за последний месяц, за один месяц прививку получили более двух миллионов человек, - рассказал градоначальник.

Накануне Сергей Собянин сообщил также, что за один день делают прививку от коронавирусной инфекции примерно 110 тысяч жителей российской столицы.

Как писал сайт kp.ru, ранее московских мэр Сергей Собянин сообщил, что российская столица отменяет QR-коды для посещения заведений общественного питания в связи с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на это, глава города напомнил, что москвичи по-прежнему находятся в зоне риска пандемии, поэтому должны соблюдать все эпидемиологические ограничения, а также проходить вакцинацию от заболевания.

Кроме того, из-за улучшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции на территории Москвы с 19 июля текущего 2021 года будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры на фоне эпидемии. С понедельника, в соответствии с указом московского мэра Сергея Собянина, в российской столице вновь будет разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах при соблюдении мер профилактики.

В Подмосковье QR-коды для посещения заведений общественного питания с понедельника, 19 июля, будут носить рекомендательный характер, рестораны будут решать самостоятельно, оставить им систему QR-кодов или отменить.