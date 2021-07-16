В Москве рассматривается возможность введения единого «Семейного» стандарта обустройства дворовых территорий. Фото: Пресс-служба П.О. Толстого, Александр Чикин

В минувший четверг, 15 июля, глава рабочей группы по защите прав граждан в ходе реализации программы реновации в Москве, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая провели совместно с новосёлами осмотр нового дома, который был возведен по программе реновации в Нижегородском районе столицы.

По итогам посещения новостройки Татьяна Буцкая предложила распространить на все новые дома стандарт дворовой территории, который применили для реновационных домов.

«Предлагаю ввести «Семейный» стандарт дворовой территории, в соответствии с которым обязательно должны быть колясочные, детские и спортивные площадки, зоны отдыха», - сказала лидер «Совета Матерей».

Как отметила Буцкая, необходимо, чтобы все вводимые в эксплуатацию жилые дома соответствовали концепции безбарьерной среды. Инициативу лидера общественной организации поддержал Петр Толстой, подчеркнув, что новые дома должны быть приспособлены для проживания та маломобильных групп граждан и матерей с колясками.

«Развитие инфраструктуры зачастую не успевает за строительством многоквартирных домов. Речь идет как об элементарных вещах, например, детских и спортивных площадках, так и о наличии школ, детских садов и вообще жизненно необходимых объектов. Кроме того, новые дома и прилегающая к ним территория должны быть приспособлены для проживания и передвижения маломобильных групп граждан, мам с колясками», - сказал Толстой.

Толстой сообщил, что по его инициативе уже несколько лет реализуется практика совместной приемки новых домов. Он предложил своим коллегам, действующим депутатам Государственной думы от Москвы, а также кандидатам в депутаты, перенять эту практику, а также оказать помощь новоселам, выявляя и решая возникающие при переезде в новостройки проблемы.

«Потому что депутат – это человек, представляющий интересы людей и защищающий их права. Покажите, что вы к этому готовы», - добавил он.

Петр Толстой и Татьяна Буцкая осмотрели подъезды и квартиры нового дома, где обнаружили небольшие недочеты. Требование об их устранении будет направлено застройщику.

Напомним, накануне лидер «Совета матерей» предложила поднять выплаты ухаживающим за людьми с инвалидностью и пожилыми, которые сегодня получают по 1200 рублей.