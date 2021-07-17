Собянин дал старт избирательной кампании «Единой России» в Москве

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер московского списка «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу РФ Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии в ходе встречи с кандидатами и сторонниками в штабе общественной поддержки.

«Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить. «Единая Россия» - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде», - заявил мэр Москвы.

Как отметил градоначальник, «Единая Россия» - это не только депутаты Госдумы, но депутаты городской думы, местного самоуправления, а также мэр города и его команда. По его словам, этом все - команда нашей страны, которая на сегодняшний день занимается «глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее». «Большая команда», - отметил он.

Собянин заявил, что несмотря на все сложности в период распространения коронавируса ни одна программа не была остановлена. По словам мэра, можно смело говорить о том, что столица, несмотря ни на какие на проблемы, будет и дальше развиваться, «Причем не просто так активно и активно, а самым динамичным образом в мире», - сказал он, подчеркнув, что очень мало мировых городов могут сравниться с динамикой, с темпами развития и с изменениями российской столицы.

Мэр Москвы считает, что столица развивается такими быстрыми темпами, что через пять лет это будет совершенно другой город: лучше и комфортнее. Однако, как отметил Собянин, необходимо говорить о тех проблемах, которые есть.

«Но при этом говорить о том, что мы сделали и что мы способны сделать. В нашей способности - менять Москву, решать какие-то проблемы», - заявил градоначальник, добавив, что другой такой команды, которая смогла бы взять на себя ответственность и реально бы решить проблемы, кроме как «Единая Россия», нет.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией выборы в Госдуму РФ, которые должны состояться в сентябре этого года, будут перенесены.