Экспорт безалкогольных напитков из Москвы вырос на 58%

В структуре экспорта безалкогольных напитков основная доля приходится на экспорт газировки и прочих сладких безалкогольных напитков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Московские компании в январе-апреле 2021 года экспортировали безалкогольных напитков на сумму 11,26 миллиона долларов США. Это на 58% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года и почти на 90% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В структуре экспорта безалкогольных напитков основная доля приходится на экспорт газировки и прочих сладких безалкогольных напитков, в том числе соков, - отметил заммэра. - Газировку московские компании поставили за рубеж на сумму 4,17 миллиона долларов США, прочие напитки - на 4,94 миллиона долларов США. Поставки питьевой продукции за рубеж стабильно увеличиваются каждый год. К примеру, экспорт газировки за первые четыре месяца этого года вырос на 117 процентов к январю-апрелю 2020 года и на 148 процентов к аналогичному показателю 2019 года».

По данным Центра «Моспром», в экспорте безалкогольных напитков также представлена питьевая вода – ее поставили за рубеж на сумму в 1,54 миллиона долларов США, минеральная вода – экспорт составил 0,6 миллиона долларов США. Кроме того, сюда входит и безалкогольное пиво, объёмы поставок которого выросли в 2021 году более чем в восемь раз, но пока ещё составляют небольшую сумму – почти 17 тысяч долларов США. Для сравнения: в январе-апреле 2019 года экспорт безалкогольного пива принес столичным производителям 1,9 тысячи долларов США.

«Лидерами по импорту московской безалкогольной продукции в январе-апреле 2021 года стали Узбекистан, сумма поставок составила 3,99 миллиона долларов США, Беларусь - 2,09 миллиона долларов США и Казахстан - 1,93 миллиона доллара США, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В этом году московским экспортерам удалось открыть девять новых рынков. Среди них - Саудовская Аравия, Эстония, Гонконг, Республика Корея, Панама, Бельгия и Камбоджа».

В Центре «Моспром» отмечают, что наиболее перспективными экспортными направлениями для безалкогольных товаров считаются рынки ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Узбекистан), а также страны Ближнего Востока (Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия). Кроме того, московские компании, поставляющие безалкогольные напитки на внешние рынки, могут наращивать и расширять ассортимент экспорта товаров этой категории на уже изученных рынках ближнего зарубежья, высокая ёмкость которых всё ещё сохраняется.