Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ. Соответствующее предложение глава города озвучил во время встречи в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии «Единая Россия».

Собянин отметил, что ЖКХ – это большая тема, а Разворотнева активно и очень профессионально занимаетесь этим вопросом. «Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению», - сказал градоначальник.

Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» выразила согласие и поблагодарила мэра Москвы за оказанное доверие. «Спасибо огромное, это большая честь для меня. Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям», - сказала правозащитница.

В ходе встречи Разворотнева заявила, что одним из основных направлений на сегодняшний день является общественный контроль в сфере ЖКХ, а также работа с собственниками жилья. Правозащитница предложила обучать собственников основам капремонта, а также обеспечить председателям советов домов вознаграждение за работу с управляющими компаниями.

«Мало кто из собственников знает, на что они имеют право, и как правильно действовать в такой ситуации. Поэтому повышение грамотности в сфере ЖКХ – одно из важнейших направлений», - отметила она, добавив, что сегодня развитие сферы ЖКХ в столице находится на высоком уровне, однако она готова предложить серию комплексных предложений по ее дальнейшему улучшению.

Как писал сайт kp.ru, ранее Собянин дал старт избирательной кампании «Единой России» в Москве. Лидер московского списка «ЕР» отметил, что несмотря на все сложности в период пандемии коронавирусной инфекции ни одна программа не была остановлена.