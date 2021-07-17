Олег Леонов: Спасем и сохраним старую Москву

Олег Леонов Фото: Александр ИВАНОВ

В центре Москвы необходимо расширить действие программы сохранения объектов культурного наследия. Такое мнение высказал куратор проектов Центра поиска пропавших людей «ЛизаАлерт» Олег Леонов, отметив, что формирующие исторический облик города старые здания разрушаются из-за формального отказа в статусе Объекта культурного наследия (ОКН).

«Проблема в том, что многие прекрасные исторические здания не входят в программу сохранения объектов культурного наследия Москвы. Из-за формального отказа в статусе ОКН такие дома разрушаются или уничтожаются застройщиками. Я родился и вырос в центре Москвы. И мой центр вот он: лежит в облупившейся штукатурке с растущими на нём сорняками», - написал куратор проектов «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.

Леонов полагает, что некоторым старым зданиям в центре столицы намеренно не выдают статус объектов культурного наследия для того, чтобы в дальнейшем снести их. Куратор проектов «ЛизаАлерт» сообщил о своем намерении бороться за сохранение исторического облика центра города. По его словам, для этих целей нужно расширить действие программы объектов культурного наследия в Центральном административном округе. Как он отметил, таким образом, под программу должны попасть десятки зданий, которые не получили соответсвующий статус.

Леонов также сообщил о приёме заявок в защиту старых домов. Как рассказал куратор проектов «ЛизаАлерт», на сайте www.leonovoleg.ru москвичи могут отмечать объекты, которые, по их мнению, необходимо сохранить.

Напомним, ранее тележурналист Евгений Попов предложил существенно ужесточить наказание за повреждение или уничтожение объектов, относящихся к культурному наследию. Он выступил с заявлением о том, что штрафы за уничтожение памятников архитектуры пора увеличить в десять раз. Как писал сайт kp.ru, инициативу журналиста поддержали в Мосгорнаследии.