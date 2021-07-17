Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от «Единой России» стратегию развития Москвы

Сергей Собянин. Фото: Денис Гришкин. Пресс-служба мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Государственную думу от «Единой России» стратегию развития столицы. Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки Московского городского регионального отделения партии.

Глава города указал на желание перейти на новый уровень стандарта. По его словам, в поликлиниках столицы такие шаги уже начали делать, «потому что, действительно, сколько бы мы не говорили об улучшении здравоохранения, когда люди приходят в первичное звено - в наши поликлиники, построенные в 1960-70-х годах, а то и раньше, сложно сказать об улучшении дел в здравоохранении».

Собянин сообщил, что было принято решение о комплексной модернизации первичного звена и «создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий суперсовременных поликлиник». Московский мэр отметил, что подобные изменения ожидают и школы, которые станут следующим этапом модернизации.

По его словам, в развитии города важен системный подход. «Как в каждой отрасли происходят изменения и какие, не просто количество чего-то построенного, а как вообще система развивается, к каким результатам она приходит», - отметил он.

В ходе встречи правозащитница, руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева высказала ряд предложений для сферы ЖКХ.

Как она отметила, капитальный ремонт домов – не просто восстанавливать здания, а делать их более энергоэффективными, более экономными. Правозащитница обратила внимание на важность аппаратуры погодного регулирования, которая не позволит поступать в дом теплу больше, чем нужно, и сократит платежи москвичей. По ее словам, устанавливать умные приборы учета, которые избавят жителей от проверок, сделают расчеты более прозрачными.

Ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга отметил, что Москва является национальным флагманом инноваций и новых технологий, напомнив, что российская столица входит в топ десять городов мира по инновационному развитию. Инновации начинаются с науки, с технологий и конечно же с образования.

«Если мы посмотрим на количество ученых, которые работают в Москве, относительно общего количества ученых, которые работают в России, это тридцать три процента, а научные результаты, которые сдают Московские ученые – это пятьдесят процентов от всего объема всех публикаций и патентов, которые есть в нашей стране», - отметил он

Напомним, выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва состоятся 17-19 сентября 2021 года. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией выборы в Госдуму РФ, которые должны состояться в сентябре этого года, будут перенесены.