Политолог высоко оценила работу российской делегации в ПАСЕ под руководством вице-спикера Государственной думы Петра Толстого. Автор фото: Александр Чикин

Российская делегация под руководством вице-спикера Государственной думы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы четко и аргументированно отстаивает позицию государства, несмотря на общий негативный настрой площадки к ней. Об этом в субботу, 17 июля, сказала доктор политических наук Наталья Еремина.

Она отметила, что у коллег из ПАСЕ действительно есть предвзятое отношение, с которым российская сторона сталкивается на протяжении длительного времени.

- Много негатива проявляется в ходе обсуждений локальных конфликтов — например, проблем на Донбассе. Во время выступлений других делегаций было понятно, что к нашей стране относятся весьма предвзято. Иногда на европейских площадках звучат тезисы, характеризующие Россию как Мордор – страну, которая якобы «прессует» свое население и другие страны на периферии, - рассказала эксперт.

Наталья Еремина добавила, что такой образ уже перекочевал в официальные документы и заявления представителей организации, а русофобские высказывания уже перестали быть редкостью.

Именно с такой несправедливой позицией и был связан «демарш» делегации России, когда ее представители покинули заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста после нарушений регламента членами ассамблеи.

- Ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобское заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи — Украина. Резолюцию приняли, нарушив регламент, поскольку для принятия документа необходимы две трети голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев, - объяснил ранее Пётр Толстой.

Наталья Еремина подчеркнула, что представителям российской делегации удается достойно выходить из конфликтов, которые возникают в ходе работы на площадках Европы, а также продвигать ту линию, которая защищает государственные интересы России, несмотря на давление. Российская делегация активно работает по обширному спектру вопросов, сотрудничая с международными партнерами на разных уровнях. При этом российской стороне есть что предложить другим представителям ПАСЕ — например, у РФ есть большой опыт регионального взаимодействия.

- Мы готовы делиться этими знаниями с теми, кто способен общаться в рамках международных правовых норм, - заключила доктор политических наук.

Накануне Пётр Толстой говорил, что Россия выступила против странового мониторинга в ее отношении в ПАСЕ. Данная процедура длится уже 25 лет и, по мнению российской делегации, такой подход является оскорбительным для государства, а сам мониторинг стал способом давления на нашу страну.