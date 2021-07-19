Спасатели МЧС рассказали москвичам, как защититься от зноя

В МЧС дали рекомендации москвичам, как защититься от зноя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 19 июля, в Москве продолжает сохраняться жаркая погода. В дневные часы температура воздуха может достичь 30-32 градусов тепла. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

«19 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы плюс 30–32», цитирует сообщение ведомства Москва 24.

Чтобы пережить зной, в МЧС напомнили о правилах безопасности в такую погоду. Спасатели предупредили, что на улицу необходимо выходить только в головном уборе, а также в течение дня следует пить как можно больше чистой простой воды. Эти простые правила помогут организму справиться с жарой и защитят от теплового удара, пишет ФАН.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что на этой неделе аномальная жара начнет спадать. В Москве установится более комфортная погода, температура опустится до 20-25 градусов. Почти каждый день в городе ожидаются кратковременные дожди.

«Можно сказать, что сегодня прощальный день с жарой. В ночь с понедельника на вторник над регионом пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание, дожди и грозы», - цитирует специалиста Центра погоды «Фобос» Александра Синенкова РИАМО.