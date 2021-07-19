Московские ученые и депутаты могут внести вклад в борьбу с глобальным потеплением – Александр Мажуга

Ученые считают, что московские депутаты могут повлиять на борьбу с глобальным потеплением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские депутаты, действуя в тесном сотрудничестве с учеными, могут внести существенный вклад в борьбу с глобальным потеплением, считает ректор Российского химико-технологического университета имени Д. Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга.

Тему защиты природы от промышленных выбросов обсудили в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» во время круглого стола «Декарбонизация: природе важен баланс». Как отметил Мажуга, новые температурные рекорды в Москве заставляют задуматься об изменениях мирового климата и поиске решений этой проблемы. Он подчеркнул, что погодные аномалии будут только усиливаться, если вовремя не влиять на них.

Мажуга напомнил, что Москва является одним из мировых лидеров научно-технологического развития, а программа мэра столицы Сергея Собянина «Вместе построим лучший город Земли» предполагает превращение столицы в один из самых экологичных городов мира. По мнению профессора, действие нынешних инструментов по декарбонизации экономики, то есть сокращению углеродных выбросов, недостаточно эффективны. Ученый отметил, что санкции и государственные программы не влияют на ситуацию, а квоты на выброс углерода стали элементом рынка, позволяющим одним странам торговать продавать их другим

«За экономическими мерами порой забывают о возможностях науки Пора привлечь к вопросу декарбонизации экономики ученых и депутатское сообщество. Наши вузы готовы предложить мировому сообществу точные методики вычислений углеродоемкости экономики, помочь в выработке рекомендаций для предприятий, предложить совершенно новые технологии. Но продвинуть их мы можем только при поддержке Госдумы РФ», – сказал Мажуга.

С профессором согласился директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм. По его словам, Москва доказала, что готова делать «серьезные шаги для сбережения экологии», однако поддержка ученых и депутатов позволит надежнее защитить природу, тем более российской науке есть что предложить миру. В свою очередь депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о климатических изменениях в парках и скверах столицы, повлекшие сокращение плодовых деревьев.

Как отметили участники круглого стол, власти Москвы прикладывают значительные усилия для снижения вредных выбросов. Так, на улицах столицы используются электробусы вместо дизельных автобусов, что позволило уменьшить количество вредных выхлопов в 2,6 раза. Кроме того, в столице увеличена доля утилизации отходов и их сортировки, а это сократило формирование органических газов от разложения на свалках, сообщили ученые.

Как писал сайт kp.ru, Москва выпустит так называемые «зеленые» облигации: доходы от них пойдут на сокращение вредного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности.