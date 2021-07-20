Орнитолог объяснил, из-за чего могут умирать утки в московских водоемах Фото: Павел КЛОКОВ

В последнее время сразу в нескольких городских водоемах Москвы были замечены мертвые утки. Их находят как в центре столицы – около памятника Петру Первому на Крымской набережной, так и в Химкинском водохранилище. Основная причина, по которой могут гибнуть птицы – это «излишняя доброта» москвичей, которые перекармливают птиц булочками и хлебом.

Орнитологи регулярно напоминают, что в теплое время года птицы в состоянии сами добывать себе сбалансированное пропитание.

- Учитывая, что мертвые утки находились в основном в местах их подкормки, можно предположить, что на гибель птиц повлиял закисший в теплой воде хлеб, которым жители угощают диких уток. Вместе с хлебом в организм попадает и насыщенная бактериями вода, - комментирует специалист столичного департамента природопользования Сергей Бурмистров.

Он подчеркивает, что летом категорически запрещено подкармливать птиц. Это приводит к их гибели. В местах гибели уток уже взяты пробы воды. Результаты анализов объяснят причину происшествия.

- Говорить, что прокисший хлеб – это единственная причина гибели уток, не совсем верно. В Москве сейчас популяция в переизбытке. Есть риск возникновения инфекционных заболеваний. Возможно гибель уток – это естественный природный контроль популяции, - отметил в беседе с сайтом mk.ru орнитолог Евгений Коблик.

Специалист подчеркнул, что если слишком увлеченно кормить уток, то они становятся зависимы от человека – и уже не могут выживать самостоятельно.