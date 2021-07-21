Почти половина пассажиров московского метро оплачивают проезд бесконтактным способом

Очереди в метро уменьшились в 3,3 раза за 10 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Половина пассажиров московского метро оплачивают проезд на кассах безналичным способом. Доля таких плательщиков с 2019 года выросла на 15%. Об этом сообщили в Дептрансе города.

В ведомстве также добавили, что благодаря бесконтактному способу оплаты за последние 10 лет очереди в столичном метро уменьшились более чем в три раза. Теперь на покупку билета пассажиры тратят не больше 1,5 минут.

«Мы постоянно работаем над улучшением билетной системы. <...> В результате увеличилось количество бесконтактных и удаленных оплат проезда. В 2021 году доля покупок в кассах метро безналичным способом составила уже 50%. Для сравнения: в допандемийный 2019 год только 35% покупок в кассе совершали по безналу», - цитирует главу Дептранса Максима Ликсутова Москва 24.

Отмечается, что на сегодняшний день оплатить проезд в метро можно десятью разными способами, в том числе, через дистанционное пополнение карты «Тройка». При этом до конца 2021 года в столице добавят еще два способа оплаты - виртуальную «Тройку» и Face Pay, пишет РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что до 8 августа в Москве будет закрыт участок «Сокольнической» линии метро. Поезда временно не ходят между станциями «Спортивная» и «Тропарево». На этом участке запущено движение бесплатных компенсационных автобусов, передает телеканал «360».