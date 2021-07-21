В Москве инвестор построит первую школу по концессии

Под строительство объекта инвестору будет предоставлен земельный участок на правах аренды на территории Инновационного центра «Сколково» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Инновационного центра «Сколково» в рамках первого в Москве концессионного соглашения в сфере образования может появиться школа на 825 мест площадью более 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Требования бизнес-сообщества к городу предельно прагматичны — прозрачная и отзывчивая, полная возможностей, конкурентная среда со стабильными связями и понятным вектором развития на перспективу. Москва открыта к сотрудничеству с частным бизнесом. С 2015 года город входит в топ-3 среди субъектов страны по уровню развития ГЧП.

Извещение о возможности реализации концессии опубликовано на сайте torgi.gov.ru. Теперь инвесторы могут заявить о намерениях по участию в проекте.

«Общий объем заключенных Москвой концессионных соглашений превышает 89 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Только в этом году мы подписали две концессии с совокупным объемом инвестиций 27,4 миллиарда рублей. Инвестиции в создание инновационной школы составят не менее 2 миллиардов рублей. Под строительство объекта инвестору будет предоставлен земельный участок на правах аренды на территории Инновационного центра «Сколково». Здесь существуют все возможности для реализации такого образовательного проекта».

Общая площадь школьных помещений составит не менее 13 тысяч квадратных метров.

«Сейчас разрабатывается комплексный эскиз застройки для размещения учебного комплекса, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В случае подписания соглашения инвестор должен будет спроектировать и построить, а также оснастить школу инновационным оборудованием и затем в течение 21 года осуществлять ее эксплуатацию, проводить техническое обслуживание».

Фонд «Сколково» также примет активное участие в проекте, в частности, обеспечит инвестора землей, окажет содействие в подключении к инженерной инфраструктуре.

«Важно, что образовательная инфраструктура Инновационного центра развивается, - подчеркнул старший вице-президент по общественной, социальной и образовательной политике Фонда «Сколково» Александр Чернов. - Именно среднее образование закладывает ту необходимую базу, которая впоследствии становится драйвером инновационного развития. А экосистема «Сколково» позволяет реализовывать нестандартные образовательные практики и дает школьникам доступ к уникальным возможностям, получить которые невозможно ни в одном другом месте».

Напомним, концессия стала одной из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве. С ее помощью в городе развивается общественно значимая инфраструктура, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. При этом столица получает действующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес – доходы от оказания услуг в течение определенного срока.

Как пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, сегодня в Москве выполняются пять крупных концессионных проектов – в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте, сфере социального обслуживания и ЖКХ. Еще несколько проектов находится в разработке. Например, недавно принято решение о возможности реализации ГЧП-проекта по сбору и сортировке вышедшего из строя электрооборудования для его дальнейшей переработки.