В столице на стадионе «Москвич» появится новое футбольное поле

На юго-востоке столицы продолжается реконструкция стадиона «Москвич», стартовавшая в мае 2019 года. Сейчас специалисты заняты устройством футбольного поля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Обновленный стадион «Москвич» получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом, - рассказал заммэра. - Здесь уже ведется монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля. Кроме того, завершена засыпка песка под беговые дорожки вокруг поля».

По проекту на стадионе в модернизированном легкоатлетическом ядре появятся две беговые дорожки на 8 и 10 полос, секторы для прыжков, а также секторы для метания копья, диска, молота и толкания ядра.

«Во время масштабной реконструкции площадь стадиона вырастет в пять раз - с 1,9 до 9,7 тысяч квадратных метров, - напомнил Андрей Бочкарев. - Можно сказать, что после обновления всей инфраструктуры на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс для занятий футболом и легкой атлетикой».

Трибуны смогут вместить на 20 процентов больше зрителей, чем раньше – до 4 200 человек, включая отдельный сектор для почётных гостей и 44 места для инвалидов. Каждый из пяти секторов трибун окрасят в один из цветов олимпийских колец - синий, чёрный, красный, жёлтый, зелёный. Под ними разместят не только комнаты для спортсменов и судей, но ещё и стрелковую галерею.

Основные работы на стадионе планируется завершить в первой половине 2022 года.