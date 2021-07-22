В центре Москвы на Бережковской набережной реорганизуют бывшую промзону

Бережковская набережная Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что проект позволит городу получить 12,5 тысячи рабочих мест.

Участок бывшей промышленной зоны на Бережковской набережной в рамках проекта «Индустриальные кварталы» потребует инвестиций в редевелопмент в сумме более 150 миллиардов рублей. Проект решения по реорганизации промзоны одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва – самый уютный и комфортный город, который обладает удобной и уникальной городской средой. Благодаря программе «Индустриальные кварталы» для москвичей будет создано 500 тысяч новых рабочих мест и других возможностей для создания города вокруг человека.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реорганизована территория бывшей промзоны «Бережковская набережная» общей площадью более 26 гектаров, - отметил заммэра. - Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тысяч рабочих мест. Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 4,3 миллиарда рублей в год».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне в Дорогомилово планируется возвести более 660 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестор построит более 330 тысяч квадратных метров жилья. Столько же в новом индустриальном квартале займет нежилая застройка - офисы, торговля, высокотехнологичные производства, детский сад, школа, а также храмовый комплекс. Проект планируется завершить к 2029 году.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

Проект «Индустриальные кварталы» (КРТ - комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Производственную зону «Октябрьское поле» комплексно реорганизуют на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей. Бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей в год. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».