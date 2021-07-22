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Москва22 июля 2021 16:36

18 развязок построили на МКАД за десять лет

В настоящее время идет реконструкция еще на четырех участках
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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На МКАД строят новые развязки

На МКАД строят новые развязки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние десять лет на пересечении МКАЖ и вылетных магистралей было построено и отреставрировано почти двадцать развязок. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Комплексная реконструкция развязок на МКАД – большой проект, к реализации которого приступили еще в 2010 году. Реконструкция на 18 развязках завершена», - цитирует Загрутдинова Москва 24.

В столице вместо устаревших клеверных развязок строят новые, с направленными съездами. Это существенно помогает разгрузить кольцевую дорогу. Кроме того в районе каждой развязки в порядок приводят прилегающие улицы, ремонтируют отдельные участки дороги, строят съезды.

В настоящее время на МКАД идет строительство еще четырех новых развязок. Строители работают на пересечении кольцевой автодороги с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru