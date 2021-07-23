В столичной промзоне «Руднёво» построят новые автодороги

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В ближайшее время в районе Косино-Ухтомский Восточного округа столицы начнут строить сеть автодорог в промзоне «Руднёво». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«По проекту предстоит построить почти 5,5 километра дорог, - отметил заммэра. - В том числе 6 проектируемых проездов, подпорные стены, два шумозащитных экрана, отстойно-разворотную площадку и здание конечной станции общественного транспорта».

По его словам, в концепции развития жилых и соседних с ними кварталов в Косино-Ухтомском запланировано строительство почти 200 тысяч квадратных метров жилья. В южной части промзоны появится транспортно-пересадочный узел. В столице уже объявлен открытый конкурс на прокладку новых дорог в районе электродепо «Руднево» и завода № 4 «Экотехпром».

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о реализации на этой территории масштабного инвестиционного проекта по строительству производственных объектов, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Для этого необходимо сформировать улично-дорожную сеть. Сейчас мы проводим торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на строительство. Работы планируем выполнить в течение одного года».

Напомним, площадь промышленной зоны «Руднёво» составляет 132,95 гектара. В самой промзоне и районе Косино-Ухтомский также планирует возвести более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в городе появятся новые рабочие места.