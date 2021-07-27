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Происшествия27 июля 2021 20:22

Очевидица аварии с автобусом у МГУ рассказала детали происшествия

Водителю стало плохо с сердцем
Елена АКИМОВА
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Очевидица аварии с автобусом у МГУ рассказала детали происшествия

Очевидица аварии с автобусом у МГУ рассказала детали происшествия

Фото: кадр с видео

Очевидица ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло 27 июля у главного здания МГУ, пересечении улиц Лебедева и Академика Хохлова в Москве, рассказала детали происшествия.

Сразу после аварии появились сообщения, что автобус, следовавший по маршруту № 111, врезался в столб из-за того, что водителю стало плохо. Машина заскочила на бордюр и угодила в фонарный столб.

Помощь потребовалась нескольким пассажирам, они получили травмы. Трое человек получили помощь на месте. А водителя госпитализировали в больницу. За ним специально прилетел медицинский вертолет, так как состояние мужчины было слишком тяжелым и врачи не решились везти его по московским пробкам не было.

Женщина, оказавшаяся в момент ДТП поблизости, подтвердила, что водителю действительно стало нехорошо. Основной удар от столкновения пришелся именно на его сторону, но помимо травм от ДТП, у него случились проблемы с сердцем.

- Его пошатывало. То ли инсульт, то ли что. Видно было, что он весь красный. Быстро оказали ему помощь, он тут лежал, быстро забрали его, — рассказала она «Известиям».

Автобус столкнулся с фонарным столбом у МГУ, есть пострадавшие