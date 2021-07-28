Усадьба Воронцово будет отреставрирована в Москве

Проект реставрации усадьбы Воронцово утвердили в Москве. ФОТО: mos.ru

В Москве отреставрируют комплекс зданий и сооружений на въезде в усадьбу Воронцово. Проект включает сохранение сторожек, въездных ворот и моста. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Отмечается, что реставрация подразумевает не только восстановление построек, но и благоустройство территории.

«Устройство пешеходной тропы из гранитных плит, устройство зоны отдыха с установкой малых архитектурных форм, замена покрытия из булыжников, ремонт отмостки, замена газона на участках озеленения, освещение территории», – цитирует председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова РИАМО.

Эксперт добавил, что две сторожки – северная и южная – украшены белокаменным декором. В ходе реставрации здесь восстановят не только внешний вид, но также отреставрируют дверные проемы и внутренние помещения.

«В одной из сторожек планируется разместить сотрудников парка и службы охраны, в другой - расположить экскурсионное бюро и книжный магазин, куда также обеспечат доступ маломобильных групп населения», – добавил Леонов.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов добавил, что Воронцовская усадьба является излюбленным местом отдыха москвичей, из-за чего на территории решено было провести масштабные работы по восстановлению как зданий, так и территории парка, сообщает Москва 24.