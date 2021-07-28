Владелец кафе убил сотрудника полиции в подмосковных Химках

Полиция задержала убийцу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковных Химках владелец кафе убил сотрудника полиции. Подозреваемый уже задержан. По предварительным данным, страж порядка в тот момент не находился на службе.

ЧП произошло в ночь на вторник, 27 июля. 38-летний дежурный Левобережного отдела полиции Химок в звании старшего лейтенанта отправился в бар с женой и друзьями. После отдыха в заведении компания направилась по домам, но на улице их встретил некий мужчина, как выяснилось позже, владелец кафе.

Между полицейским и ресторатором завязалась перепалка, после чего бизнесмен ударил стража порядка. Мужчина упал на землю и сильно ударился головой.

Жена доставила потерпевшего в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Через некоторое время мужчина скончался, пишет сайт mk.ru.

По горячим следам подозреваемый был задержан. Сейчас по факту происшествия ведется расследование.