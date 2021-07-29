«Оранжевый» уровень опасности продлен в Подмосковье до 31 июля

Из-за риска пожаров в Подмосковье продлен "оранжевый" уровень опасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение в связи с повышенным риском пожаров будет действовать до 08:00 субботы, 31 июля.

«Оранжевый» – это третий уровень опасности, когда в регионе из-за погодных условий возрастают риски стихийных бедствий и нанесение огромного ущерба окружающей среде. Как отмечают специалисты, в настоящее время в Московской области местами бушуют пожары пятого класса, передает телеканал «360».

«Ситуация сейчас действительно накаленная. Воздух, прогретый до 30 градусов, это уже не шутки, особенно для людей пожилого возраста. Текущая погода – результат долгого пребывания в теплом секторе антициклона, плюс очень активное солнце», - цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что такой же уровень погодной опасности объявлен в Воронежской области. В Ивановской, Владимирской, Липецкой, Брянской, Курской и Белгородской областях объявлен второй, «желтый» уровень опасности, пишет РИАМО.