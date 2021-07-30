Синоптик Гидрометцентра предупредила москвичей о похолодании

Москвичам пообещали похолодание и дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные в Москве и Московской области ожидается теплая погода без осадков. А вот начиная со следующего вторника, 3 августа, в регион придет похолодание. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста в понедельник воздух прогреется до 30 градусов, а во вторник температура воздуха может резко опуститься до 20-25 градусов. При этом ночи будут еще теплыми - 13-18 градусов. Кроме того в столицу придут устойчивые дожди, пишет «Российская газета».

Добавим, в пятницу, 30 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются теплая облачная погода с краткосрочными ливнями. В Центре погоды «Фобос» предупредили, что за сутки может выпасть до 18% месячной нормы осадков, передает РИАМО.

При этом в подмосковном отделении МЧС предупредили, что к концу дня в регионе ожидаются грозы и усиление ветра. Жителям Московской области напомнили, что в грозу не стоит прятаться под одиноко стоящими деревьями, а при усилении ветра сдует держаться подальше также от рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».