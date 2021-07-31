На улицах Москвы разместили более трех тысяч бесплатных парковочных мест

В столице появились новые бесплатные парковки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала года в Москве ликвидировали 28 незаконных парковок. На месте самозахваченных участков разместили более 3,1 тысячи бесплатных парковочных мест для жителей города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости проводят постоянный мониторинг районов столицы для выявления самозахвата территорий общего пользования, - отметил заммэра. - В первом полугодии 2021 года выявлено 28 нелегальных парковок общей площадью 45 тысяч квадратных метров. На месте 23 из них организованы бесплатные автостоянки, где можно припарковать более 3,1 тысячи автомобилей».

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский отметил, что в отношении остальных пяти выявленных в этом году незаконных парковок информация направлена в префектуры соответствующих округов для рассмотрения о последующем демонтаже.

Больше всего фактов самозахвата земель под автостоянки – 17 – было обнаружено в Северном округе. Еще семь нелегальных парковок выявили на западе города, три на северо-востоке и одну на юго-западе.

Освобождение земельных участков и вывод незаконных автостоянок проводится на основании материалов Госинспекции по недвижимости по решению окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории соответствующего округа.