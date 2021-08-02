Синоптики пообещали москвичам теплое начало осени

Москвичам пообещали теплый сентабрь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало осени в Москве будет по-летнему теплым. Синоптики обещают, что в начале сентября температура воздуха в городе может еще подниматься до 25 градусов тепла.

Отмечается, что возвращения аномальной жары в сентябре уже не будет, но температура в первые дни месяца будет сохраняться на уровне выше климатической нормы. Также теплыми в городе будут и ночи – до плюс 5-8 градусов, передает РИАМО.

Самым темным днем в городе может стать 12 сентября, а вот позже в столицу придет осень. В Москве начнутся дожди, местами возможны грозы. Также будет фиксироваться значение снижение температуры воздуха, передает Москва 24 со ссылкой на данные метеорологов.

Напомним, в понедельник, 2 августа, в московском регионе ожидаются сильные дожди, гроза и порывистый ветер до 17 метро в секунду. В связи со сложными погодными условиями в МЧС призвали жителей регионе быть бдительными и по возможности не выходить из зданий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».