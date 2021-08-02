Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 12:51

Синоптики пообещали москвичам теплое начало осени

В сентябре температура воздуха еще будет подниматься до 25 градусов
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Москвичам пообещали теплый сентабрь

Москвичам пообещали теплый сентабрь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало осени в Москве будет по-летнему теплым. Синоптики обещают, что в начале сентября температура воздуха в городе может еще подниматься до 25 градусов тепла.

Отмечается, что возвращения аномальной жары в сентябре уже не будет, но температура в первые дни месяца будет сохраняться на уровне выше климатической нормы. Также теплыми в городе будут и ночи – до плюс 5-8 градусов, передает РИАМО.

Самым темным днем в городе может стать 12 сентября, а вот позже в столицу придет осень. В Москве начнутся дожди, местами возможны грозы. Также будет фиксироваться значение снижение температуры воздуха, передает Москва 24 со ссылкой на данные метеорологов.

Напомним, в понедельник, 2 августа, в московском регионе ожидаются сильные дожди, гроза и порывистый ветер до 17 метро в секунду. В связи со сложными погодными условиями в МЧС призвали жителей регионе быть бдительными и по возможности не выходить из зданий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».