В Москве ищут парней, которые ранним утром прыгали по машинам и срывали дорожные знаки Фото: кадр с видео

Автовладельцы, которые живут в московском районе Некрасовка, ранним утром 1 августа были неприятно удивлены. Сразу несколько машин оказались повреждены. Вмятины на капоте и крыше говорили о том, что кто-то бегал и прыгал по автомобилям, ничуть не опасаясь быть пойманным.

Трое из автовладельцев решили привлечь на помощь полицию и написали заявление. Остальные пока думают, но число пострадавших явно вырастет. По предварительным данным, поврежденными оказались 10 авто.

Стражи порядка посмотрели видео с уличных камер наблюдения и сразу же поняли, что речь идет о целой компании вандалов. Молодые люди устроили настоящие скачки по крышам машин, срывали дорожные знаки и старались как можно сильнее повредить чужое имущество.

Сейчас личности четверых парней устанавливаю, сообщает Life.ru. По факту происшествия правоохранители организовали проверку. московском районе Некрасовка. Но пока отыскать молодых преступников не удалось.