Туманный фонтан и звездное небо: «ЕвроХим» представил на Всероссийском конкурсе проект благоустройства центральной площади Белореченска

Так будет выглядеть привокзальная площадь Белореченска после благоустройства. Фото: Юрий Шами

Предприятие «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства Центральной площади в городе Белореченск Краснодарского края.

По задумке проектировщиков площадь станет визитной карточкой города не только для местных жителей, но и для гостей, прибывающих на автостанцию. Авторы предлагают сделать её центром отдыха, культуры и торговли. Существующие архитектурные объекты будут дополнены. Так, на площади появится больше зелёных насаждений, а охладиться в жару помогут интерактивный туманный фонтан и навесы. Вечером в навесах будет зажигаться подсветка, напоминающая звездное небо.

В центре будет установлен амфитеатр для проведения городских мероприятий и отдельное пространство для открытых концертов учащихся музыкальной школы.

Для скейтеров проект предусматривает специальное пространство для катания и выполнения трюков, а многофункциональная детская площадка (с батутами и качелями-гнёздами) сможет увлечь не только подрастающее поколение. Место для проведения ярмарок будет сохранено, а стихийные парковки – систематизированы.

Результаты конкурса по созданию комфортной городской среды будут объявлены в начале сентября этого года.