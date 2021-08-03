Синоптики пообещали москвичам теплую и облачную погоду после ночной грозы

Москвичам пообещали теплую и облачную погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 3 августа, москвичей ждет теплая погода, но облачная погода. Местами в городе возможны небольшие дожди. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

«Местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов», - приводит прогноз синоптиков Москва 24.

Также метеорологи добавил, что порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду при обычной скорости 6–11 метров в секунду в течение дня. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Напомним, минувшей ночью в Москве разразилась сильная гроза. За несколько часов в городе выпало почти 25% месячной нормы осадков. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что больше всего осадков пришлось на центральную и северную часть города, передает РИАМО.

Из-за ливней и сильного ветра в Московской области тридцать населенных пунктов остались без электричества. Последствия аварий удалось оперативно ликвидировать, сейчас электроснабжение в регионе уже восстановлено, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».