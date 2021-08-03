На северо-востоке Москвы откроется китайский ландшафтный парк

Фото: stroi.mos.ru

Рядом с деловым центром «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика на северо-востоке Москвы появится новое место для отдыха горожан.

«В непосредственной близости от делового центра завершается благоустройство традиционного китайского парка площадью более пяти гектаров, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Работы вышли на финишную прямую. Парк готов примерно на 90 процентов».

По его словам, проектировщики воссоздали в миниатюре ландшафт парка Императорского дворца в Китае.

«Из Китая были приглашены специалисты для росписи зданий, а также доставлены некоторые материалы, в том числе – традиционная черепица и ландшафтный камень», – уточнил Глава Строительного комплекса столицы.

Проект оплачивается за счёт инвесторов. Открытие парка намечено на конец этого года. Место станет общедоступным. Все желающие смогут приходить сюда для отдыха и прогулок.

В парке разместили пруд с цветущими водными растениями и пешеходной набережной, беседки, мостики, фонари, архитектурные украшения. Здесь также появятся выставочный зал с экспозицией о китайской культуре, зал для проведения чайных церемоний, центр традиционной китайской медицины и ресторан национальной кухни.

Строения оформлены в традиционном стиле Северного Китая с характерным декором и орнаментом. К примеру, фасады украсят живописные узоры в национальных цветах Поднебесной – зеленый, красный и голубой. Наверняка, одной из главных точек для фотосессий станет арка главного входа с фигурками зверей на крыше. По древним поверьям каждый узор имеет свой смысл и служит защитой жилища и семьи от дурного сглаза.

В парке насыпали искусственные холмы и вкопали фигурные камни, впервые привезенные из китайских месторождений в провинциях Аньхой и Шаньдун.

Как добраться: парк находится рядом со станциями метро и МЦК «Ботанический сад». По соседству - парк «Сад Будущего», Леоновская роща, Главный ботанический сад имени Цицина Российской академии наук, ВДНХ.