Мужчина, выбросивший 2-летнего сына из окна в Москве, накануне отмечал годовщину свадьбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности трагедии с трехлетним мальчиком, которого отец выбросил из окна пятого этажа. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, а в ситуации разбираются следователи.

Как стало известно сайту mk.ru в роковой день 23-летний отец мальчика приехал в Москву к своей матери. Молодая семья жила в Подольске и все чаще ссорилась. Соседи позвонили пенсионерке и сообщили, что последняя ссора закончилась визитом участкового.

Обеспокоенная происходящим 64-летняя женщина попросила сына приехать к ней для разговора, а заодно взять с собой малыша, чтобы бабушка провела время с внуком.

4 августа отец и сын приехали к бабушке, женщина сразу обратила внимание, что глава семейства ведет себя странно – то плачет то смеется. Будучи медиком по образованию, она заподозрила психоз наркотического происхождения, хотя невестка настаивала, что это последствия отравления пивом. Накануне пара отмечала годовщину свадьбы и перестарались с алкоголем.

Днем бабушка с внуком ходили по делам, а вечером отец вдруг заявил, что уезжает и хотел забрать ребенка. Скандал закончился тем, что пенсионерка заперла дверь и уговорила сына остаться.

Но едва она ушла на кухню, как произошла беда. Оставшись без присмотра горе-родитель взял мальчика и выбросил в окно, а сам сбежал.

О случившемся 24-летней матери ребенка сообщили полицейские. В этот момент она находилась в Подольске и была потрясена произошедшем.

Уроженка подмосковной Ивантеевки, выросшая в детском доме, заверила полицейских, что муж никогда не проявлял агрессию к ребенку, а отношения в семье – хорошие. Тем не менее, жила семья явно не душа в душу.

Пара познакомилась четыре года назад, когда мужчина вернулся из армии. На одной из дружеских посиделок вспыхнул интерес, а спустя четыре месяца отправились в загс, так как ожидалось пополнение.

Семейная жизнь не складывалась - молодые люди часто выясняли отношения. Молодая жена сбегала в Санкт-Петербург, но потом возвращалась и все начиналось снова.

Перед тем, как мужчина отправился в Москву, пара в очередной раз крепко поссорилась. По словам матери мальчика, конфликт случился из-за того, что муж не хотел везти ребенка на прививку.

- Мы ругались из-за этого. Он должен был поехать два дня назад, но вернулся, а 4 августа в 12:00 я их отправила. Муж нормальный был и нормально относился к ребенку. Я не знаю… он очень любил моего сына, — сказала девушка 5-tv.ru и горько заплакала.

Сейчас отец мальчика задержан. А ребенок находится в больнице у него множественные травмы, но врачи надеются, что им удастся спасти ребенка.