Синоптик рассказала о погоде в Москве 7 и 8 августа 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде на предстоящих выходных 7 и 8 августа в Москве.

Если 6 августа столица окажется во власти сильных ветров и «желтого» уровня погодной опасности, то в субботу ситуация нормализуется. Ветры стихнут, будет солнечно и комфортно.

- В выходные погода в Москве будет хорошая, но местами могут быть небольшие дожди,- отметила синоптик в беседе с RT.

В дневные часы 7 августа воздух прогреется до +27… +28°С. 8 августа еще теплее - до +30°С.

Эта волна тепла станет последней за лето 2021 года.

- Температура воздуха выше климатической нормы на 4-5°С, - отмечает синоптик.

Начало следующей рабочей недели ожидается теплым, хотя возможны небольшие дожди.

- А ы некоторых районах возможны грозы, - заключила Позднякова.

Третья декада августа будет соответствовать климатической норме. Метеорологическая осень наступит уже к 25 августа, в это время среднесуточная температура понизится до 15 градусов тепла, сообщает газета "Известия".