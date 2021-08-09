Синоптик: обещанная жара в Москве закончится 9 августа 2021 года

Жара в Москве начнет отступать Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда закончится жара в Москве. По словам эксперта, обещанные высокие температуры устремятся вниз уже в понедельник, 9 августа 2021 года.

- Тенденция теплой погоды сохраняется, единственное, обещали на этой неделе жару, но жара заканчивается сегодняшним днем, - делится прогнозом синоптик.

Со вторника, 10 августа, и до четверга, 12 августа, столица окажется во власти атмосферного фронта, который принесет с собой похолодание.

10 августа возможен кратковременный дождь с грозой, а 11 и 12 августа осадков почти не ожидается. Дневная температура опустится до +26…+28 °С, а в ночные часы будет +17…+19 °С. В четверг будет еще прохладнее - +22…+24 °С.

- Температура будет плавно расти к выходным и в субботу днем прогнозируется потепление до +20…+25 °С, а в воскресенье до +24…+29 °С. Ветер будет дуть южный, со скоростью 5—10 м/с, возможна переменная облачность, без осадков, - рассказал специалист RT.

По прогнозам синоптиков, осень в Москве традиционно наступает третьей декаде августа и продолжается до середины октября. В 2021 году она, скорее всего, придет по плану, но даты могут сдвигаться на 10-14 дней, сообщает ФАН.