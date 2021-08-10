Полиция изъяла 15 тысяч бутылок поддельного алкоголя на 4 млн рублей в Подмосковье

Полиция задержала двух подозреваемых Фото: Михаил ФРОЛОВ

На складе в подмосковном Королеве сотрудники полиции обнаружили более 15 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Общая стоимость контрафактного спиртного оценивается примерно в четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«При осмотре помещения обнаружено около 15 тысяч бутылок водки и виски якобы известных торговых марок, а также примерно 90 тысяч бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Общая стоимость изъятой готовой продукции составила более 4 миллионов рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве добавили, что образцы алкогольной продукции были отправлены на экспертизу. Проведенное исследование показало, что спиртосодержащая жидкость не соответствует нормам и несет угрозу здоровью и жизни потенциальных потребителей.

В результате, найденную продукцию изъяли и поместили на хранение уполномоченной организации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по трем статьям. Также полиция задержала двух подозреваемых. Одного из них оставили под стражу, другого – под домашний арест, передает РИАМО.