В Москве расселяются 300 домов по программе реновации

no-title Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реновация в столице ускоряется. С момента запуска программы количество расселяемых домов достигло трехсот. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Из них 56 уже демонтированы, - отметил заммэра. - Сейчас проектируются и строятся более 300 домов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона квадратных метров. Программа идет во всех округах города и, в целом, уже можно говорить о созданном заделе для ее ускорения».

По его словам, на сегодня сдано 135 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров, из которых 108 новостроек переданы под заселение.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, участки после сноса пятиэтажек в дальнейшем вносятся в адресный перечень стартовых площадок.

«На месте снесенных 56 домов на следующих этапах программы реновации можно построить 33,3 тысячи квадратных метров недвижимости», – уточнил Лёвкин.

Напомним, программа реновации жилья в Москве утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Переселение коснется около миллиона москвичей из 5175 домов.

Сегодня в разных округах города подобрано всего 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров. Это позволит переселить 250 тысяч жителей. Кроме того, разработано и утверждено 88 проектов планировки новых кварталов.

Подробнее о реновации - на официальном сайте мэра Москвы