Обезглавленное тело женщины нашли в квартире на западе Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире на западе Москвы нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями. Недалеко от дома также обнаружили тело мужчины с травмами, характерными при падении с большой высоты. Об этом в среду, 11 августа, говорится на официальном сайте столичного ГСУ Следственного комитета России.

Тела нашли вчера вечером на улице Никулинской. В квартире одного из жилых домов обнаружили тело 42-летней женщины с отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями на груди и животе, а рядом с данным домом лежало тело 47-летнего мужчины, предположительно, упавшего с большой высоты.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК России об убийстве.

- По предварительной версии следствия, данный мужчина убил свою сожительницу. Квартира в которой проживали мужчина и женщина была закрыта изнутри, - говорится в сообщении СК.

Сейчас правоохранители проводят необходимые экспертизы и допрашивают соседей. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.