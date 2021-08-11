После выхода на пенсию жить в Москве хочет каждый шестой россиянин

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Москва стала лидером рейтинга городов, в которых россияне хотели бы жить после выхода на пенсию. Вместе со столицей в тройку лучших вошли Санкт-Петербург и Сочи. Такие результаты показал опрос сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ». В нем участвовали 5000 человек из всех регионов страны. Им предлагалось выбрать, в каком городе они хотели бы встретить пенсию. Больше всего – 16% опрошенных – выбрали Москву. Второе место занял Санкт-Петербург (15% респондентов). На третьем – Сочи (12%). Далее следует Краснодар (6%) и Калининград (3%).

Москва – город с одной из самых развитых систем социальных льгот. Столичные власти обеспечивают регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения.

«Московские пенсионеры получают региональные надбавки к пенсии и могут пользоваться большим количеством мер социальной поддержки, - комментирует заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Все это делает город комфортным для жизни старшего поколения москвичей. Это подтверждают и результаты исследования: 64% респондентов, выбравших столицу для жизни на пенсии, являются москвичами, а треть опрошенных хотели бы перебраться сюда из других городов».

По его словам, среди плюсов столицы 46% участников опроса назвали развитую инфраструктуру, а 41% - высокий уровень социальных услуг. В частности, для столичных пенсионеров действует специальный городской социальный стандарт. Это дает право на доплаты к федеральному уровню пенсий. За последние десять лет социальный стандарт вырос на 97% – с 10275 до 20222 рублей в месяц.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, только на выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в московском бюджете на 2021 год выделено 164 миллиарда рублей. «Помимо этого, на социальную поддержку старшего поколения планируется направить в общей сложности более 199,1 миллиардов рублей», - подчеркнул столичный министр.

В Москве также запустили проекты для людей пенсионного возраста и горожан старше 50 лет.

«Это, прежде всего, «Московское долголетие», в котором представлено более 30 направлений активностей для оздоровления, образования и досуга старшего поколения, - рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак. - Кроме того, в столичной службе занятости действуют программы профессионального обучения и повышения квалификации для людей возраста 50 лет и старше. Сегодня они могут бесплатно получить новые знания, развить свои навыки и оставаться востребованными на рынке труда».