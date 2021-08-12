В столице жильё по реновации построят с помощью BIM-проектирования

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Дома для программы реновации в столице планируется строить с помощью технологии информационного моделирования (BIM). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Благодаря использованию BIM-модели может быть значительно повышено качество проектирования, - отметил заммэра. - Один из принципиальных моментов – исключение коллизий и более корректный подсчет строительных объемов. Все это серьезно влияет на срок реализации проектов, включая процесс согласования и доработок».

По его словам, использование технологии информационного моделирования в программе реновации будет расширяться. «Это позволит ускорить проектирование и строительство домов, а значит, и реализацию всей программы», – пояснил Андрей Бочкарев.

Напомним, по реновации с помощью технологий информационного моделирования уже спроектирован дом на Судостроительной улице.

«Информационная модель этого дома включает разделы архитектурных и конструктивных решений, тепломеханической части, сетей связи, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, электроснабжения и электроосвещения», – пояснил глава столичного Стройкомплекса.

Ранее в Москве построили по индивидуальному проекту с помощью BIM-технологий одно из главных сооружений в «Лужниках» - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Фишка спорткомплекса - уникальная кровля в виде развевающейся гимнастической ленты над 26-метровым фасадом с витражным остеклением.

СПРАВКА «КП»

Технология BIM (Building Informational Modeling) - это виртуальное строительство сооружения до его фактической постройки. Ноу-хау позволяет уменьшить неопределенность при выполнении проекта, повысить безопасность здания, а также проанализировать потенциальные воздействия различных факторов.

BIM-модели зданий содержат в себе всю необходимую информацию о конструкциях, их размерах, используемых материалах, что позволяет точно и быстро рассчитать стоимость, а также помочь выявить противоречия в модели проекта.

Использование BIM-моделей возможно не только во время проектирования. BIM-технологии позволяют контролировать весь жизненный цикл здания и систематизировать его работу. К примеру, при управлении сразу несколькими зданиями, например, жилым комплексом из разных корпусов, эта технология позволяет единой службе эксплуатации вовремя отслеживать, какая система или устройства уже требуют проверки или замены.