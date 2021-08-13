Синоптик предупредил о дожде в Москве 13 августа 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Москвы сегодня ожидается облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 22 градусов по Цельсию. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

- Сегодня в российской столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня польет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В Московской области будет чуть холоднее – примерно 18-20 градусов выше нуля, - сообщил синоптик в интервью РИА Новости.

Специалисты отметил, что ветер в Москве будет западный, порывистый, его скорость составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба – это немного выше нормального значения.

Как писал сайт kp.ru, накануне синоптик Михаил Леус сообщил, что климат в России значительно изменился за последние 60 лет. Метеорологи фиксируют изменения в характерных для каждого региона государства климатических показателях, например, изменения в средней температуре, количестве осадков и их интенсивности.