Михаил Дегтярев добился отсрочки установки ЭРЫ ГЛОНАСС на праворульные автомобили

Установка системы приведет к росту цен для автомобилистов всего Дальнего Востока – Михаил Дегтярев. Фото: правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края предложил вице-премьеру – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу продлить временный порядок ввоза на территорию Дальнего востока подержанных японских автомобилей.

- Хочу обратиться с вопросом продления на год моратория на оборудование системой ЭРА ГЛОНАСС автомобилей. Это касается в первую очередь праворульных подержанных японских машин. Установка системы приведет к росту цен для автомобилистов всего Дальнего Востока. Я бы хотел заручиться вашей поддержкой, и вплоть до декабря 2022 года продлить мораторий, если это возможно, - сказал Михаил Дегтярев Юрию Трутневу.

Вице-премьер сообщил, что этот вопрос обсуждался с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

- Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения. То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. Такое решение правительством будет принято, - сообщил Юрий Трутнев.

Напомним, установка системы ЭРА ГЛОНАСС была обязательна для всех ввозимых из Японии автомобилей вплоть до ноября 2018 года. Затем правительство России временно отменило это требование.