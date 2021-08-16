В столице запустили Telegram-бот для проверки объектов недвижимости

Москва – мировой лидер в создании уникальной цифровой экосистемы для жизни горожан. В рамках реализации программы развития столицы постоянно совершенствуется уникальная экосистема электронных сервисов, позволяющих москвичам решать свои вопросы быстро и эффективно.

Новый онлайн-сервис создан Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Пользователю достаточно отправить в чат Telegram-бота Самострой.net кадастровый номер объекта. В течение минуты робот даст ответ о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С помощью нового чат-бота пользователи могут без личных визитов и письменных обращений в Госинспекцию по недвижимости оперативно получать необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства, - отметил заммэра. - Вопрос действительно актуален. С начала года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект».

По его словам, необходимо продолжать автоматизировать именно типовые запросы жителей. Подобные сервисы позволяют максимально сэкономить время горожан и сотрудников ведомства на работу со стандартными обращениями. При этом остальные вопросы, требующие всестороннего изучения, по-прежнему будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Сервис призван помочь москвичам в различных жизненных ситуациях, например, предостеречь о факте самовольного строительства при покупке или аренде земли, строений, помещений в них, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Сейчас база столичной Госинспекции по недвижимости включает порядка 7300 записей о статусе объектов капитального строительства и земельных участков. По мере нашей работы она будет постоянно расширяться».

НА ЗАМЕТКУ

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:

- установить мессенджер Telegram;

- найти в поисковой строке бот под названием Самострой.net;

- нажать опцию «Старт»;

- указать кадастровый номер объекта. Его можно уточнить в Публичной кадастровой карте на сайте pkk.rosreestr.ru, где нужно вписать интересующий адрес;

- на основе полученного кадастрового номера Telegram-бот проверит объект и в зависимости от ситуации даст пользователю ответ.

Если бот укажет, что «информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства отсутствует», можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости по электронной почте ikc_gin@mos.ru.