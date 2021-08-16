Фитнес-центры Москвы увеличили докризисные обороты

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Посещаемость фитнес-клубов, снизившаяся из-за пандемии, вновь набирает обороты. Вместе с этим растет выручка и штат сотрудников фитнес-центров. Обороты спортзалов в текущих ценах в июле уже превысили на 17,6% показатель июля докризисного 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Интерес москвичей к спорту, спортивным товарам и здоровому образу жизни растет, особенно это заметно в летние месяцы, - отметил заммэра. - За июль 2021 года оборот фитнес-центров Москвы составил 806 миллионов рублей, увеличившись на 5,6 процента к июню, а в сравнении с июлем 2020 года рост составил 40,3 процента. За первое полугодие 2021 года оборот фитнес-центров достиг 5,48 миллиарда рублей, что на 92,5 процента превысило показатель аналогичного периода 2020 года и на 24,7 процента - 2019-го».

В прошлом году из-за ковидных ограничений фитнес-клубы не работали с конца марта до 23 июня. Фитнес-индустрия одной из первых стала запускать новые форматы работы, переведя тренировки в онлайн. Клубы разрабатывали специальные онлайн программы и сдавали инвентарь в аренду на время самоизоляции. Многие из них замораживали действие карт клиентов в нерабочие дни, что сдвинуло сроки продления абонементов на несколько месяцев.

«Принятые меры позволили фитнес-центрам сохранить основную клиентскую базу и привлечь новых посетителей после того, как ограничения были сняты, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Пик продаж в прошлом году пришелся на сентябрь, когда оборот отрасли составил 718 миллионов рублей. В традиционные месяцы скидочных акций – в ноябре и декабре - обороты выросли соответственно до 827 миллионов рублей и 838 миллионов рублей».

Кроме того, фитнес-индустрия вошла в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Таким компаниям была оказана поддержка на федеральном и московском уровне. Например, налоговые послабления, отсрочки по аренде принадлежащих городу помещений, льготные кредиты и субсидии.

Пандемия, хотя и заставила владельцев фитнес-клубов оптимизировать штат, все же не слишком существенно сказалась на численности занятых в отрасли. В 2020 году число рабочих мест сократилось на 0,9% в сравнении с 2019 годом. На конец 2020 года в московских фитнес-центрах работало 2,8 тысячи человек. За 3 года число рабочих мест в этой сфере выросло на 48,3%. Как сообщает Аналитический центр Москвы, средняя зарплата сотрудников в фитнес-индустрии за 2020 год увеличилась на 1,3% - до 29,1 тысяч рублей, а за три года ее рост составил 37,3%.